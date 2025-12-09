В Сумской области пограничники уничтожили более 20 российских беспилотников
Украинские пограничники уничтожили более двух десятков российских беспилотников в Сумской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
За минувшие сутки бойцы 5 пограничного отряда в Сумской области уничтожили 21 вражеский ударный беспилотник: 1 "италмас", 1 "суперкам", 1 "скат", 2 "зала", 3 "молнии" и 13 FPV-дронов, из которых 8 были управляемы с помощью оптоволокна.
В то же время бойцы бригады "Стальная граница" сбили еще 1 "герберу".
Напомним, военнослужащие Государственной пограничной службы продолжают эффективно уничтожать вражеские воздушные цели. В частности, за прошедшие сутки на Сумщине пограничники уничтожили более 40 российских БПЛА.
