В Сумской области пограничники уничтожили более 20 российских беспилотников

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские пограничники уничтожили более двух десятков российских беспилотников в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За минувшие сутки бойцы 5 пограничного отряда в Сумской области уничтожили 21 вражеский ударный беспилотник: 1 "италмас", 1 "суперкам", 1 "скат", 2 "зала", 3 "молнии" и 13 FPV-дронов, из которых 8 были управляемы с помощью оптоволокна.

В то же время бойцы бригады "Стальная граница" сбили еще 1 "герберу".

Напомним, военнослужащие Государственной пограничной службы продолжают эффективно уничтожать вражеские воздушные цели. В частности, за прошедшие сутки на Сумщине пограничники уничтожили более 40 российских БПЛА.