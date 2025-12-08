17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
16:30  08 декабря
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
08 декабря 2025, 16:15

В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА

08 декабря 2025, 16:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Военнослужащие Государственной пограничной службы продолжают эффективно уничтожать вражеские воздушные цели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

За прошедшие сутки бойцы 5 пограничного отряда в общей сложности ликвидировали 26 вражеских БПЛА: 1 "италмас", 2 "молнии" и 23 FPV-дронов, из которых 9 были управляемыми с помощью оптоволокна.

В то же время бойцы бригады "Стальная граница" результативно минусовали еще 2 "шахеда", 1 "скат" и 12 FPV-дронов.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении. Также бойцы ГПСУ уничтожили три вражеских укрытия.

Из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго
08 декабря 2025, 10:47
Силы ПВО обезвредили 131 из 149 вражеских дронов: есть попадания на 11 локациях
08 декабря 2025, 09:15
В Ахтырке дрон попал в многоэтажку: спасатели деблокировали 7 человек и эвакуировали десятки жителей
08 декабря 2025, 07:03
