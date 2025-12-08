В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА
Военнослужащие Государственной пограничной службы продолжают эффективно уничтожать вражеские воздушные цели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
За прошедшие сутки бойцы 5 пограничного отряда в общей сложности ликвидировали 26 вражеских БПЛА: 1 "италмас", 2 "молнии" и 23 FPV-дронов, из которых 9 были управляемыми с помощью оптоволокна.
В то же время бойцы бригады "Стальная граница" результативно минусовали еще 2 "шахеда", 1 "скат" и 12 FPV-дронов.
Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении. Также бойцы ГПСУ уничтожили три вражеских укрытия.
