Фото: Національна поліція України

Поліція викрила організовану шахрайську мережу, яка за допомогою фейкових ботів та дзвінків викрадала гроші українців

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Поліція Сумської області ліквідувала організовану шахрайську мережу, яка діяла під виглядом служби безпеки банків. Зловмисники використовували складно сплановану схему для заволодіння коштами громадян.

Поліція вилучила докази роботи шахрайської мережі

Зловмисники створювали фейкові Telegram-боти та телефонували потерпілим, представляючись співробітниками банку. Під час дзвінків вони отримували доступ до конфіденційних даних, а інші учасники групи одразу знімали гроші готівкою або купували за рахунок жертв дороговартісні товари, зокрема ювелірні вироби та техніку.

За попередніми даними, від дій шахраїв постраждали троє осіб, загальна сума збитків склала 991 тисячу гривень. Серед потерпілих є жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця. Слідство триває, наразі встановлюють точну кількість потерпілих та перевіряють причетність інших осіб до аналогічних злочинів по всій Україні.

Слідчі повідомили про підозру трьом учасникам

Трьом ключовим учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковані як шахрайство, вчинене у великих розмірах організованою групою. Правоохоронці продовжують слідчі заходи та перевіряють можливі нові факти шахрайства.

Нагадаємо, у Києві викрили аферистів, які під виглядом ремонту комп'ютерної техніки обдурили чотирьох пенсіонерів віком від 67 до 83 років майже на півтора мільйона гривень.