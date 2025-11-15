Ковпаковский районный суд города Сумы приговорил к 10 годам лишения свободы 60-летнего преподавателя Сумской детской художественной школы им. М. Г. Лысенко, признав его виновным в развращении малолетних учениц во время индивидуальных уроков

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, первые эпизоды преступлений произошли в 2015-2016 годах, когда мужчина проводил уроки рисования в своей мастерской. О непристойных действиях дети рассказали родителям только спустя некоторое время, после чего правоохранители открыли уголовное производство. В ходе расследования с пострадавшими работали психологи, также проведены судебно-психиатрические экспертизы.

"Специалисты подтвердили, что девочки пережили насилие, а последствия оставили глубокий след в их психике", — отметил Кравченко, отметив необходимость усиления ответственности за сексуальные преступления против детей.

В материалах дела также зафиксированы эпизоды 2020 года относительно еще одной семилетней ученицы. Кроме того, полиция получала информацию о ненадлежащем поведении преподавателя на занятиях в 2021 году.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал и заявил, что "дело сфабриковано", однако прокурор в суде доказал его вину полностью.

Приговором суда мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы и лишен права заниматься преподавательской деятельностью в сфере искусства в течение трех лет после отбытия срока.

Напомним, в Харьковской области ранее осудили 41-летнего мужчину, который в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Следствие установило более 40 эпизодов насильственных действий.