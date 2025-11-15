У Сумах викладача художньої школи засудили до 10 років ув’язнення за розбещення малолітніх учениць

Ковпаківський районний суд міста Суми засудив до 10 років позбавлення волі 60-річного викладача Сумської дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка, визнавши його винним у розбещенні малолітніх учениць під час індивідуальних уроків

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, перші епізоди злочинів сталися у 2015–2016 роках, коли чоловік проводив уроки малювання у своїй майстерні. Про непристойні дії діти розповіли батькам лише через певний час, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Упродовж розслідування з постраждалими працювали психологи, також проведено судово-психіатричні експертизи.

"Фахівці підтвердили, що дівчатка пережили насильство, а наслідки залишили глибокий слід у їхній психіці", — зазначив Кравченко, наголосивши на необхідності посилення відповідальності за сексуальні злочини проти дітей.

У матеріалах справи також зафіксовано епізоди 2020 року щодо ще однієї семирічної учениці. Окрім того, поліція отримувала інформацію про неналежну поведінку викладача під час занять у 2021 році.

Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав і заявив, що "справу сфабриковано", однак прокурор у суді довів його вину повністю.

Вироком суду чоловіка засуджено до 10 років позбавлення волі та позбавлено права займатися викладацькою діяльністю у сфері мистецтва протягом трьох років після відбуття строку.

