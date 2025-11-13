Фото: полиция

Обломки российского дрона обнаружили в поле на территории Сумской области. Его боевая часть не разорвалась во время падения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Взрывотехники идентифицировали боеприпас – это был ударный беспилотник, имеющий осколочную фугасно зажигательную боевую часть весом более 50 килограммов. Полицейские вывезли его в безопасное место и уничтожили контролируемым подрывом.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и не трогать подозрительные предметы. При обнаружении опасных находок необходимо сразу сообщать по номерам 102 или 101.

Напомним, ранее в Сумской области саперы обезвредили российский "шахед" с противотанковыми минами. К счастью, во время падения дрон не сдетонировал.