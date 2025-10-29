В Сумской области обезвредили боевую часть сбитого вражеского дрона

Сбили, но не взорвался: в Сумской области обезвредили боевую часть российского дрона
Во время очередной воздушной атаки силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотник. Он упал в лесном массиве Ахтырского района без детонации
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На место прибыли взрывотехники. Они обезвредили фугасно-осколочно-зажигательную боевую часть. В дальнейшем ее транспортировали в специально отведенное место и уничтожили подрывом.
Полиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать. О находке следует сразу сообщить 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельные действия могут быть смертельно опасны.
Напомним, ранее в Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69. Ее обнаружили при обследовании территории в Вышгородском районе.