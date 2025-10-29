В Сумской области обезвредили боевую часть сбитого вражеского дрона

09:15  29 октября
В Донецкой области дрон РФ атаковал журналистку: украинский военный его сбил
Украина увеличила экспорт сыров: показатель превышает 40 миллионов долларов
На Буковине судили майора ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины: призывник оказался студентом
29 октября 2025, 08:27

Сбили, но не взорвался: в Сумской области обезвредили боевую часть российского дрона

29 октября 2025, 08:27
Фото: полиция
Во время очередной воздушной атаки силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотник. Он упал в лесном массиве Ахтырского района без детонации

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место прибыли взрывотехники. Они обезвредили фугасно-осколочно-зажигательную боевую часть. В дальнейшем ее транспортировали в специально отведенное место и уничтожили подрывом.

Полиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов нельзя их трогать или передвигать. О находке следует сразу сообщить 102, военным, ГСЧС или органам местной власти. Самостоятельные действия могут быть смертельно опасны.

Напомним, ранее в Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69. Ее обнаружили при обследовании территории в Вышгородском районе.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
