На Сумщині знешкодили бойову частину збитого ворожого дрона

Фото: поліція

Під час чергової повітряної атаки сили ППО збили ворожий ударний безпілотник. Він впав у лісовому масиві Охтирського району без детонації

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце прибули вибухотехніки. Вони знешкодили фугасно-осколково-запалювальну бойову частину. Надалі її транспортували у спеціально відведене місце та знищили підривом.

Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати або пересувати. Про знахідку слід одразу повідомити на 102, військовим, ДСНС або органам місцевої влади. Самостійні дії можуть бути смертельно небезпечними.

Нагадаємо, раніше на Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69. Її виявили під час обстеження території у Вишгородському районі.