Росіяни атакували залізничну станцію на Сумщині: двоє поранених
У ніч на 23 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками залізничну станцію в Сумській громаді
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці.
"35-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували, лікарі надають йому всю необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому медичну допомогу надали на місці", – зазначив Григоров.
Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини. Через кілька хвилин, коли тривала евакуація пасажирів, дрон влучив ще в один потяг.
