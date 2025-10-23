Росіяни атакували залізничну станцію на Сумщині: двоє поранених

Ілюстративне фото: "Укрзалізниця"

У ніч на 23 жовтня російські війська атакували ударними безпілотниками залізничну станцію в Сумській громаді

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару постраждали двоє працівників залізниці.

"35-річного чоловіка з пораненнями госпіталізували, лікарі надають йому всю необхідну допомогу – загрози життю немає. Другому постраждалому медичну допомогу надали на місці", – зазначив Григоров.

Нагадаємо, 4 жовтня росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумщини. Через кілька хвилин, коли тривала евакуація пасажирів, дрон влучив ще в один потяг.