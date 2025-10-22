Выросло количество пострадавших в результате российского удара по детскому саду в Харькове
Число пострадавших от российского удара по детскому саду в Харькове возросло до 10 человек
Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
"Количество пострадавших в результате удара по детскому саду возросло до десяти, среди них пятилетняя девочка", – написал он.
Напомним, в среду, 22 октября, в Холодногорском районе Харькова в результате атаки вражеских беспилотников пострадали дети в частном детском саду.
