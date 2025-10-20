На Сумщині через обстріли поїзди курсують із затримками
Через обстріл на Сумському напрямку було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки у русі низки потягів
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця, передає RegioNews.
Зокрема:
- №46 Ужгород-Харків та №113 Харків-Львів відправились із затримкою понад 1 годину через заміну локомотивної тяги.
- Регіональний поїзд №895 Конотоп-Фастів-1 курсує з резервними тепловозами та затримкою близько 1 години 20 хвилин.
- Приміський рейс №6452 Ніжин-Конотоп наразі затримується на 2 години.
"Укрзалізниця" перепрошує за незручності та закликає пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня, російські війська здійснили масовану атаку по шахті енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. У цей час під землею перебувало 192 співробітника шахти. На щастя, ніхто не постраждав.
