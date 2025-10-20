На Сумщині через обстріли поїзди курсують із затримками

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Через обстріл на Сумському напрямку було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що спричинило затримки у русі низки потягів

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця, передає RegioNews.

Зокрема:

№46 Ужгород-Харків та №113 Харків-Львів відправились із затримкою понад 1 годину через заміну локомотивної тяги.

Регіональний поїзд №895 Конотоп-Фастів-1 курсує з резервними тепловозами та затримкою близько 1 години 20 хвилин.

Приміський рейс №6452 Ніжин-Конотоп наразі затримується на 2 години.

"Укрзалізниця" перепрошує за незручності та закликає пасажирів стежити за офіційними повідомленнями.

