13:13  19 октября
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
UA | RU
UA | RU
19 октября 2025, 12:55

В результате вражеского удара в Шахтерском госпитализированы 11 человек, повреждены 14 домов и 30 авто

19 октября 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: ДнепроОДА
Читайте також
українською мовою

Местные службы оперативно реагировали на последствия обстрела в Шахтерском, спасая жителей и ликвидируя пожары

Об этом сообщают в ДнепроОГА, передает RegioNews.

В городе Шахтерское спасатели ликвидировали пожары, возникшие после вражеских обстрелов. Согласно предварительным данным, повреждены 14 пятиэтажных жилых домов и один магазин. Рядом с многоэтажными домами также уничтожены около тридцати автомобилей – некоторые полностью, другие частично.

Пожарные ликвидируют огонь после обстрела

В результате обстрела пострадали 11 человек. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, порезы и ушибы. Большинство госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. Самый сложный случай – 69-летняя женщина, отравившаяся продуктами горения и нуждающаяся в интенсивном лечении.

Местные службы сразу оказали помощь жителям. Людей, чьи квартиры были повреждены, временно разместили в Пункте несокрушимости и шелтеры. Работает специальная комиссия, документирующая разрушение, а коммунальные службы разбирают обломки. Часть строительных материалов для временного ремонта предоставили местные власти, дополнительно помогают волонтеры, доставляя пленку и доски для закрытия поврежденных окон.

Разрушение жилых домов зафиксировали комиссии

Жителей, оставшихся без жилья, обеспечат горячим питанием и местами для ночлега. Пострадавшие могут обращаться за помощью в соответствующие пункты. Представители полиции принимают заявления о поврежденном имуществе, а процесс возмещения будет осуществляться через платформу "єВосстановление".

Ранее сообщалось, Сумщина оказалась под массированным обстрелом врага, из-за которого пострадали четверо гражданских. В общей сложности зафиксировано 58 атак по территории области, под огнем оказались 48 населенных пунктов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы Днепропетровская область разрушения разрушенные дома Шахтерское
На Сумщине из-за массированной вражеской атаки ранены четверо гражданских, среди них 32-летняя женщина
19 октября 2025, 10:50
На Днепропетровщине из-за атаки дрона пострадали 10 человек: одна женщина в тяжелом состоянии
19 октября 2025, 09:20
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
18 октября 2025, 10:55
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54
Геннадий Труханов в 2017 году добился признания своего российского паспорта недействительным – документы суда
19 октября 2025, 16:35
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
19 октября 2025, 15:37
В Черкасской области двое пенсионеров погибли в ДТП на перекрестке
19 октября 2025, 14:40
Торгует чужими землями: Путин предложил обмен части Запорожской и Херсонской области на всю Донецкую
19 октября 2025, 14:22
Украинские беженцы в США вынуждены заплатить $1000 за продление пребывания
19 октября 2025, 13:35
В Париже из Лувра преступники похитили 9 драгоценностей времен Наполеона
19 октября 2025, 13:13
На Черниговщине во время пожара огонь унес жизнь мужчины: подробности инцидента
19 октября 2025, 12:25
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 12:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Ирина Геращенко
Владимир Фесенко
Все блоги »