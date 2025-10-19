Фото: ДнепроОДА

Местные службы оперативно реагировали на последствия обстрела в Шахтерском, спасая жителей и ликвидируя пожары

Об этом сообщают в ДнепроОГА, передает RegioNews.

В городе Шахтерское спасатели ликвидировали пожары, возникшие после вражеских обстрелов. Согласно предварительным данным, повреждены 14 пятиэтажных жилых домов и один магазин. Рядом с многоэтажными домами также уничтожены около тридцати автомобилей – некоторые полностью, другие частично.

Пожарные ликвидируют огонь после обстрела

В результате обстрела пострадали 11 человек. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения, порезы и ушибы. Большинство госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести. Самый сложный случай – 69-летняя женщина, отравившаяся продуктами горения и нуждающаяся в интенсивном лечении.

Местные службы сразу оказали помощь жителям. Людей, чьи квартиры были повреждены, временно разместили в Пункте несокрушимости и шелтеры. Работает специальная комиссия, документирующая разрушение, а коммунальные службы разбирают обломки. Часть строительных материалов для временного ремонта предоставили местные власти, дополнительно помогают волонтеры, доставляя пленку и доски для закрытия поврежденных окон.

Разрушение жилых домов зафиксировали комиссии

Жителей, оставшихся без жилья, обеспечат горячим питанием и местами для ночлега. Пострадавшие могут обращаться за помощью в соответствующие пункты. Представители полиции принимают заявления о поврежденном имуществе, а процесс возмещения будет осуществляться через платформу "єВосстановление".

Ранее сообщалось, Сумщина оказалась под массированным обстрелом врага, из-за которого пострадали четверо гражданских. В общей сложности зафиксировано 58 атак по территории области, под огнем оказались 48 населенных пунктов.