09 жовтня 2025, 08:59

Поїзди на Сумщину курсують зміненими маршрутами через атаки РФ на залізницю

09 жовтня 2025, 08:59
Ілюстративне фото: "Укрзалізниця"
Через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами

Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, перевозимо іншими маршрутами", – зазначили в "Укрзалізниці".

Зміни торкнулися потягів регіонального сполучення:

  • 895 Конотоп-Фастів;
  • 888/887 Славутич-Київ-Волинський;
  • 892 Фастів-Славутич.

Поїзди приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки здійснюється подальше відправлення.

Дальнє сполучення, зокрема потяги 787 Терещенська-Київ, 786 Київ- Терещенська, 113 Харків-Львів, 779 Суми-Київ, 116 Київ-Суми та 774 Жмеринка -Терещенська, їдуть в об’їзд до своїх станцій призначення.

"Укрзалізниця" закликала пасажирів стежити за оновленнями у офіційних повідомленнях компанії, щоб уникнути незручностей під час подорожей.

Нагадаємо, з ночі 9 жовтня російські війська здійснюють масовані удари по громадах Сумської області, застосовуючи десятки ударних безпілотників та керованих авіабомб. Унаслідок атак загинули троє мирних жителів

