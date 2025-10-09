Поїзди на Сумщину курсують зміненими маршрутами через атаки РФ на залізницю
Через чергову атаку російських військ на залізничну інфраструктуру "Укрзалізниця" організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами
Про це повідомила пресслужба компанії, передає RegioNews.
"Ворог знову атакує залізницю, але ми не спиняємо рух – пасажирів, що прямують у напрямку Сумщини, перевозимо іншими маршрутами", – зазначили в "Укрзалізниці".
Зміни торкнулися потягів регіонального сполучення:
- 895 Конотоп-Фастів;
- 888/887 Славутич-Київ-Волинський;
- 892 Фастів-Славутич.
Поїзди приміського сполучення наразі курсують до станції Носівка, звідки здійснюється подальше відправлення.
Дальнє сполучення, зокрема потяги 787 Терещенська-Київ, 786 Київ- Терещенська, 113 Харків-Львів, 779 Суми-Київ, 116 Київ-Суми та 774 Жмеринка -Терещенська, їдуть в об’їзд до своїх станцій призначення.
"Укрзалізниця" закликала пасажирів стежити за оновленнями у офіційних повідомленнях компанії, щоб уникнути незручностей під час подорожей.
Нагадаємо, з ночі 9 жовтня російські війська здійснюють масовані удари по громадах Сумської області, застосовуючи десятки ударних безпілотників та керованих авіабомб. Унаслідок атак загинули троє мирних жителів