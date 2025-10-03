Не выдержала войны: на Донетчине женщина покончила с собой из-за постоянных обстрелов РФ

Константиновка после удара РФ. Фото: Общественное

В Константиновке Донецкой области женщина покончила с собой из-за военных действий, которые разбили ее жизнь

Об этом сообщают местные каналы со ссылкой на волонтера Богдана Зуякова, передает RegioNews.

По информации от Зуякова, причиной трагедии стали тяжелые психологические последствия войны и постоянные обстрелы города.

Женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна.

"Вот такие дела. Человек выбросился из окна - не выдержал войны", - отметил Зуяков.

На кадрах видна пожилая женщина, которая лежит на земле.

К сожалению, военные действия и непрерывный стресс все больше влияют на психическое состояние жителей, что иногда приводит к роковым последствиям.

