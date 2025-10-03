14:59  03 октября
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
12:30  03 октября
В Украине возник дефицит iPhone 17: все смартфоны раскупили через два дня после старта продаж
07:58  03 октября
Избиение мальчика в лицее в Ровенской области: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
03 октября 2025, 14:07

Не выдержала войны: на Донетчине женщина покончила с собой из-за постоянных обстрелов РФ

03 октября 2025, 14:07
Читайте також українською мовою
Константиновка после удара РФ. Фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

В Константиновке Донецкой области женщина покончила с собой из-за военных действий, которые разбили ее жизнь

Об этом сообщают местные каналы со ссылкой на волонтера Богдана Зуякова, передает RegioNews.

По информации от Зуякова, причиной трагедии стали тяжелые психологические последствия войны и постоянные обстрелы города.

Женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна.

"Вот такие дела. Человек выбросился из окна - не выдержал войны", - отметил Зуяков.

На кадрах видна пожилая женщина, которая лежит на земле.

К сожалению, военные действия и непрерывный стресс все больше влияют на психическое состояние жителей, что иногда приводит к роковым последствиям.

Напомним, в ночь на 3 октября в Нововодолажской общине Харьковской области российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие беспилотниками. В результате удара погибли около 13 тысяч голов скота.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война самоубийство Донецкая область
Россияне ударили ФАБами и FPV-дронами по Запорожскому району: возник пожар, есть раненые
03 октября 2025, 09:57
Россияне атаковали Полтавщину ракетами и дронами: повреждены энергообъекты
03 октября 2025, 09:22
В больницах Запорожья борются за жизнь раненых во время вражеских ударов
03 октября 2025, 09:01
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
03 октября 2025, 16:26
Одесситы могут получить до 190 000 грн компенсации за поврежденное жилье из-за наводнения: как оформить выплату
03 октября 2025, 16:26
Три года в яме с мусором: в Днепре спасают собаку, которую бросили хозяева
03 октября 2025, 16:15
Мобилизация в Украине повлекла за собой транспортный коллапс: когда ожидается пик дефицита водителей
03 октября 2025, 15:53
"Концерта не будет": в Киеве запретили выступление русскоязычных рэперов
03 октября 2025, 15:43
Вакансии в Харьковской области: кого ищут и сколько платят
03 октября 2025, 15:35
35 ракет и 60 дронов: "Нафтогаз" пострадал от самой большой атаки РФ с начала войны
03 октября 2025, 15:28
Украинцы 18-22 лет массово едут в Польшу: пограничники назвали рекордные цифры сентября
03 октября 2025, 15:15
93% рынка электронных сигарет в Украине – нелегальные: результаты исследования
03 октября 2025, 14:59
Зеленский снова собирает "Слуг народа" на встречу: что будут обсуждать
03 октября 2025, 14:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Все блоги »