Не выдержала войны: на Донетчине женщина покончила с собой из-за постоянных обстрелов РФ
В Константиновке Донецкой области женщина покончила с собой из-за военных действий, которые разбили ее жизнь
Об этом сообщают местные каналы со ссылкой на волонтера Богдана Зуякова, передает RegioNews.
По информации от Зуякова, причиной трагедии стали тяжелые психологические последствия войны и постоянные обстрелы города.
Женщина совершила самоубийство, выпрыгнув из окна.
"Вот такие дела. Человек выбросился из окна - не выдержал войны", - отметил Зуяков.
На кадрах видна пожилая женщина, которая лежит на земле.
К сожалению, военные действия и непрерывный стресс все больше влияют на психическое состояние жителей, что иногда приводит к роковым последствиям.
