16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 18:30

Російський удар по Сумщині: Шостка і десятки сіл залишилися без світла

03 жовтня 2025, 18:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Російські військові минулої ночі завдали авіаудару по Шосткинській міській громаді в Сумській області

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені енергетичні об'єкти, через що місто Шостка та 38 населених пунктів громади залишилися без електропостачання.

Нога також додав, що обстріли тривають. Працюють аварійно-відновлювальні бригади. Вода в громаді подається за графіком.

Окрім того, відкрито пункти незламності, а лікарні й інші критичні об’єкти працюють на генераторах та альтернативних джерелах енергії.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області через відключення електроенергії всі освітні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання. А водопостачання у місті буде здійснюватися за графіком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область Шостка атака війна російська армія обстріли енергооб'єкти відключення світла електрика
Росіяни обстріляли Комишуваху на Запоріжжі: пошкоджено понад 20 будинків
03 жовтня 2025, 14:12
Не витримала війни: на Донеччині жінка наклала на себе руки через постійні обстріли РФ
03 жовтня 2025, 14:07
Графіки відключень світла на Чернігівщині: Укренерго повідомило про критичну ситуацію
03 жовтня 2025, 12:01
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Поліція Прикарпаття викрила наркобізнес: двоє чоловіків вирощували коноплі, ще один продавав психотропи
03 жовтня 2025, 19:12
Наркотики "для схуднення": у Києві викрили зловмисників, які торгували психотропами
03 жовтня 2025, 18:55
У "Дії" з'явиться нова функція: сповіщення про те, хто і коли переглядав ваші дані
03 жовтня 2025, 18:52
На Львівщині маршрутка врізалася у вантажівку: серед 8 постраждалих – підліток
03 жовтня 2025, 18:42
"Мандрівка" за 7,5 тисячі євро: житель Дніпропетровщини спробував прорватися до Румунії
03 жовтня 2025, 18:29
На Київщині Mercedes зіткнувся з Volkswagen: загинув чоловік, серед травмованих – 16-річна дівчина
03 жовтня 2025, 18:24
Сімейна сварка у Харкові: чоловік побив 50-річну сестру
03 жовтня 2025, 17:57
На Житомирщині будуть судити лікарку через смерть пацієнта
03 жовтня 2025, 17:37
СБУ підтвердила: підозрюваний у вбивстві Парубія працював на РФ
03 жовтня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »