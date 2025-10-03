Російський удар по Сумщині: Шостка і десятки сіл залишилися без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Російські військові минулої ночі завдали авіаудару по Шосткинській міській громаді в Сумській області

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені енергетичні об'єкти, через що місто Шостка та 38 населених пунктів громади залишилися без електропостачання.

Нога також додав, що обстріли тривають. Працюють аварійно-відновлювальні бригади. Вода в громаді подається за графіком.

Окрім того, відкрито пункти незламності, а лікарні й інші критичні об’єкти працюють на генераторах та альтернативних джерелах енергії.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області через відключення електроенергії всі освітні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання. А водопостачання у місті буде здійснюватися за графіком.