Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
03 жовтня 2025, 11:30

Допомагав росіянам на Сумщині: засудили агента РФ

03 жовтня 2025, 11:30
Фото: СБУ
Отримав судовий вирок 47-річний житель Сумщини. Він шпигував для росіян поблизу кордонів

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Російський агент потрапив у поле зору російських спецслужбістів під час своїх комерційних поїздок до Росії ще до 24 лютого 2022 року. Після початку повномасштабної війни з ним зв'язався представник ФСБ та почав визначати для нього агентурні завдання.

Зрадник обходив відстежував позиції українських оборонців, позначав їх на гугл-картах та "звітував" росіянам. Отримані дані ворог використовував для артилерійських та авіаційних атак на пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони. Також ФСБ планували залучити агента до диверсій на території північно-східного регіону України.

Також стало відомо, що чоловік пропагував кремлівські наративи серед знайомих односельців. Він отримав вирок: його засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

