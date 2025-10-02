15:47  02 октября
02 октября 2025, 18:50

В Сумской области медик подделал диагноз ребенка, чтобы помочь отцу избежать мобилизации

02 октября 2025, 18:50
Фото: Национальная полиция Украины
Чиновник медучреждения, по данным следствия, помогал мужчине уклониться от мобилизации, оформив фиктивный диагноз для его ребенка

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Правоохранители Сумщины разоблачили должностного лица медицинского учреждения, который, по данным следствия, причастен к подделке медицинских документов. По версии следствия, служащий использовал свое служебное положение, чтобы помочь мужчине избежать мобилизации, создав фиктивный диагноз для его малолетнего ребенка.

В ходе следственных действий был задокументирован факт подготовки ложной медицинской справки, в которой говорилось о тяжелом заболевании трехлетнего ребенка. Такие документы могли стать основанием для выезда отца за границу под предлогом сопровождения больного ребенка и фактического избежать исполнения воинского долга.

Следствие квалифицировало действия фигуранта по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины как содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу. Решается вопрос о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде залога.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела, в частности, возможную причастность других лиц к этой схеме. Если вина должностного лица будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Ранее сообщалось, в Ровно разоблачили бывшего врача, который обещал помочь в оформлении инвалидности за 3 600 долларов. Правоохранители задержали его во время передачи части взятки.

