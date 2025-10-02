В Сумской области Hyundai врезался в бетонные плиты и перевернулся: один погибший и трое пострадавших
ДТП произошло ночью 2 октября около 03:40 в городе Бурынь Конотопского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель автомобиля Hyundai i20, двигаясь по улице Защитников Украины, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонные плиты. От удара автомобиль перевернулся.
В результате аварии на месте происшествия погиб 20-летний пассажир. 23-летний водитель и две девушки-пассажирки в возрасте 15 и 14 лет получили травмы и были госпитализированы.
Автомобиль изъяли и доставили на специальную площадку.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.
Напомним, 29 сентября на Киевщине легковушка врезалась в маршрутку. Один человек погиб, восемь – пострадали.
