Фото: полиция

ДТП произошло ночью 2 октября около 03:40 в городе Бурынь Конотопского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Hyundai i20, двигаясь по улице Защитников Украины, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонные плиты. От удара автомобиль перевернулся.

В результате аварии на месте происшествия погиб 20-летний пассажир. 23-летний водитель и две девушки-пассажирки в возрасте 15 и 14 лет получили травмы и были госпитализированы.

Автомобиль изъяли и доставили на специальную площадку.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается.

Напомним, 29 сентября на Киевщине легковушка врезалась в маршрутку. Один человек погиб, восемь – пострадали.