02 жовтня 2025, 18:50

На Сумщині медик підробив діагноз дитини, щоб допомогти батьку уникнути мобілізації

02 жовтня 2025, 18:50
Фото: Національна поліція України
Службовець медзакладу, за даними слідства, допомагав чоловіку ухилитися від мобілізації, оформивши фіктивний діагноз для його дитини

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

Правоохоронці Сумщини викрили посадовця медичного закладу, який, за даними слідства, причетний до підробки медичних документів. За версією слідства, службовець використав своє службове становище, щоб допомогти чоловікові уникнути мобілізації, створивши фіктивний діагноз для його малолітньої дитини.

Під час слідчих дій було задокументовано факт підготовки неправдивої медичної довідки, у якій йшлося про тяжке захворювання трирічної дитини. Такі документи могли стати підставою для виїзду батька за кордон під приводом супроводу хворої дитини та фактичного уникнення виконання військового обов’язку.

Слідство кваліфікувало дії фігуранта за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України – як сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Наразі вирішується питання щодо тимчасового відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи, зокрема можливу причетність інших осіб до цієї схеми. Якщо вину посадовця буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше повідомлялося, у Рівному викрили колишнього лікаря, який обіцяв допомогти в оформленні інвалідності за 3 600 доларів. Правоохоронці затримали його під час передачі частини хабара.

