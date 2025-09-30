В Конотопе во время работы ПВО ранен 79-летний мужчина

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Конотопе, в результате работы противовоздушной обороны по вражеским дронам, пострадал 79-летний мужчина. Он получил пулевое ранение в живот

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, пострадавший доставлен в больницу, его срочно готовят к операции.

Городские власти напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности: не находиться у окон и на открытых улицах во время работы сил ПВО.

Как известно, сегодня с самого утра Конотоп подвергается масштабной атаке вражескими дронами. Местные власти призвали горожан делать запасы воды и заряжать электронные устройства из-за возможных перебоев с электроснабжением.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска нанесли прицельный удар ударным беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской общины. Погибла вся семья.