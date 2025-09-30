На Харьковщине из-за взрыва боеприпаса пострадал подросток

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Слобожанское Чугуевского района Харьковщины сдетонировал взрывоопасный предмет. В результате инцидента пострадал парень 2009 года рождения

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно, подросток наткнулся на патрон.

Ребенок получил взрывное обломочное ранение и был госпитализирован в больницу.

Спасатели и правоохранители в очередной раз подчеркивают:

взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу;

нельзя касаться подозрительных находок, поднимать их или пытаться переместить;

при обнаружении опасных предметов необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 102.

Напомним, ранее в Херсоне 13-летний мальчик взорвался на российской мине. Он наехал велосипедом на противопехотную мину типа "лепесток". В результате детонации подросток получил черепно-мозговую травму и контузию, а также обломочные ранения лица, грудной клетки и ног.