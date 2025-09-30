У Конотопі під час роботи ППО поранено 79-річного чоловіка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Конотопі, внаслідок роботи протиповітряної оборони по ворожих дронах, постраждав 79-річний чоловік. Він отримав кульове поранення в живіт

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За його словами, постраждалого доставили до лікарні, йому терміново готують до операції.

Міська влада нагадує жителям про необхідність дотримуватись заходів безпеки: не перебувати біля вікон і на відкритих вулицях під час роботи сил ППО.

Як відомо, сьогодні з самого ранку Конотоп зазнає масштабної атаки ворожими дронами. Місцева влада закликала містян робити запаси води та заряджати електронні пристрої через можливі перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня російські війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Загинула вся родина.