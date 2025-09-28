У Сумах внаслідок атаки БпЛА згоріли вантажівки на стоянці
У Сумах російські безпілотники влучили по автомобільній стоянці, внаслідок чого загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Вогонь швидко поширювався, але рятувальники оперативно прибули на місце та почали гасіння.
Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти.
Пожежу ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами "Шахед". Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо відомо про 3 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.
