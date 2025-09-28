09:33  28 вересня
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
21:55  27 вересня
Відомий актор Сашко Лірник переніс інсульт
21:45  27 вересня
Звільнений через сімейні обставини: співак Віталій Козловський уже не служить в ЗСУ
UA | RU
UA | RU
28 вересня 2025, 09:21

У Сумах внаслідок атаки БпЛА згоріли вантажівки на стоянці

28 вересня 2025, 09:21
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

У Сумах російські безпілотники влучили по автомобільній стоянці, внаслідок чого загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Вогонь швидко поширювався, але рятувальники оперативно прибули на місце та почали гасіння.

Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти.

Пожежу ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами "Шахед". Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо відомо про 3 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа Суми ДСНС БПЛА атака автостоянка вантажівки
Атака на Запоріжжя: 21 поранений, двоє у тяжкому стані
28 вересня 2025, 08:43
Борщагівка під Києвом: після масованої атаки РФ одна з вулиць повністю зруйнована
28 вересня 2025, 08:21
Всі новини »
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
Атака на Київщину: 27 постраждалих, наслідки зафіксовані у п'яти районах
28 вересня 2025, 09:40
У Києві після нічної атаки на дорогах лежать уламки ракет
28 вересня 2025, 09:33
Ворожа атака на Київ: серед загиблих – 12-річна дівчинка, пошкоджено будинки та інфраструктуру
28 вересня 2025, 09:04
Атака на Запоріжжя: 21 поранений, двоє у тяжкому стані
28 вересня 2025, 08:43
Борщагівка під Києвом: після масованої атаки РФ одна з вулиць повністю зруйнована
28 вересня 2025, 08:21
Київ під обстрілом: частково зруйновано п'ятиповерхівку, є поранені
28 вересня 2025, 07:48
Ведучий Юрій Горбунов розповів про секрети шлюбу з Осадчою
27 вересня 2025, 22:25
Відомий актор Сашко Лірник переніс інсульт
27 вересня 2025, 21:55
Звільнений через сімейні обставини: співак Віталій Козловський уже не служить в ЗСУ
27 вересня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »