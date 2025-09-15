Росіяни вдарили ракетою по полю на Сумщині: поранено 11 цивільних

Фото: Сумська ОВА

Увечері, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по околиці одного з сіл у Боромлянській громаді на Сумщині

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ціллю ворога стало мирне поле, де сільськогосподарська техніка працювала над збором врожаю.

Внаслідок обстрілу постраждали 11 чоловіків, які саме були на полі. Один із них перебуває у важкому стані.

Усі поранені госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Також внаслідок атаки пошкоджено техніку – трактори та комбайни.

Нагадаємо, протягом минулої доби війська РФ здійснили масований обстріл Запорізької області, завдавши 607 ударів по 17 населених пунктах. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.