08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
07:44  15 вересня
Вибух і пожежа на залізниці Київщини – розпочато розслідування
19:14  14 вересня
В Україну йдуть дощі та похолодання
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 08:57

Росіяни вдарили ракетою по полю на Сумщині: поранено 11 цивільних

15 вересня 2025, 08:57
Читайте также на русском языке
Фото: Сумська ОВА
Читайте также
на русском языке

Увечері, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по околиці одного з сіл у Боромлянській громаді на Сумщині

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ціллю ворога стало мирне поле, де сільськогосподарська техніка працювала над збором врожаю.

Внаслідок обстрілу постраждали 11 чоловіків, які саме були на полі. Один із них перебуває у важкому стані.

Усі поранені госпіталізовані, їм надається медична допомога.

Також внаслідок атаки пошкоджено техніку – трактори та комбайни.

Нагадаємо, протягом минулої доби війська РФ здійснили масований обстріл Запорізької області, завдавши 607 ударів по 17 населених пунктах. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна урожай Сумська область ракета поле російська армія цивільні
Росіяни атакували Запорізький район: горіли будинки, знеструмлена громада
15 вересня 2025, 07:07
Зеленський заявив про "хороші результати" українських військ на Сумщині
14 вересня 2025, 19:44
Українські прикордонники зірвали штурм росіян на півночі Харківщини
14 вересня 2025, 17:46
Всі новини »
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
Росія атакувала Україну ракетами С-300 та 84 дронами: як відпрацювала ППО
15 вересня 2025, 09:39
На Дніпропетровщині чоловік поранив військового ножем під час перевірки документів
15 вересня 2025, 09:16
Мита, знижки, дрони і доктрина Китаю: підсумки минулого тижня
15 вересня 2025, 08:29
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
15 вересня 2025, 08:20
РФ обстріляла Запорізьку область 607 разів за добу: одна людина загинула
15 вересня 2025, 07:55
Вибух і пожежа на залізниці Київщини – розпочато розслідування
15 вересня 2025, 07:44
Трамп пояснив, що заважає Путіну і Зеленському сісти за стіл переговорів
15 вересня 2025, 07:26
Росіяни атакували Запорізький район: горіли будинки, знеструмлена громада
15 вересня 2025, 07:07
"Укрпошта" продала нерухомості на 424 млн грн
14 вересня 2025, 20:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »