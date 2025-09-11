15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 14:30

На Сумщині затримали агента РФ, який шпигував за військовими ЗСУ

11 вересня 2025, 14:30
Фото: СБУ
У Сумах затримали чоловіка, який працював на російську розвідку. Він намагався виявити розташування засобів радіоелектронної боротьби, укріпрайонів, вогневих позицій артилерії та маршрутів руху Сил оборони у Сумській та Дніпропетровській областях

Про це повідомляє CБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, це 22-річний безробітний житель Сум. Під час пошуку "легкого заробітку" у соцмережах він потрапив у поле зору співробітника російської спецслужби. За інструкцією росіян агент діяв на території Конотопського району Сумщини.

Крім того, він встановив поблизу місцевої магістралі приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. За допомогою цього росіяни могли відстежувати авіаудари по колонах Сил оборони, що рухалися у напрямку передової.

Згодом росіяни відправили агента до Дніпропетровської області, де він шпигував за переміщенням українських військ. Проте СБУ затримала його до того, як він здійснить свої плани.

Зараз він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який на замовлення росіян коригував удари по Запоріжжю. На замовлення росіян він збирав координати різних об'єктів у місті.

агент рф СБУ Сумська область
11 вересня 2025
