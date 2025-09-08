В Сумской области нашли мертвым известного журналиста

фото: Александр Тахтай / Facebook

Тело журналиста обнаружили вечером 5 сентября в его квартире. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Александр Тахтай – бывший главный редактор газеты "Ямпольский край" и экс-депутат Ямпольского райсовета. В августе текущего года он сообщал, что в окно его дачи стреляли из неизвестного оружия, а в квартире нашли дымовую гранату.

