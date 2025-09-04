Фото: полиция

В ходе мониторинга интернета полиция получила сведения о том, что житель Шосткинского района распространял запрещенный контент, в том числе детскую порнографию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Во время обыска в доме мужчины нашли компьютер с видеофайлами. Технику изъяли и передали на экспертизу.

Следователи объявили 48-летнему мужчине подозрение по ст. 301-1 УК (распространение детской порнографии).

Полиция устанавливает каналы, по которым он распространял запрещенный контент, и проверяет возможную причастность других лиц.

