На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста

фото: Олександр Тахтай / Facebook

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

Тіло журналіста знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі. Причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.

Олександр Тахтай – колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні поточного року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату.

