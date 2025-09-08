На Сумщині знайшли мертвим відомого журналіста
У Сумській області помер журналіст Олександр Тахтай
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
Тіло журналіста знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі. Причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.
Олександр Тахтай – колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні поточного року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату.
Нагадаємо, днями на Сумщині знешкодили вибухівку, сховану у пінопластовому російському дроні. Всередині безпілотника була схована уламково-фугасна бойова частина вагою близько двох кілограмів.
На Сумщині вибухотехніки знешкодили російський дрон, який поцілив у залізницюВсі новини »
05 вересня 2025, 10:18На Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками
05 вересня 2025, 07:09На Сумщині чоловіка затримали за розповсюдження дитячої порнографії
04 вересня 2025, 13:34
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Обіцяв "стерти" з бази та допомогти втекти за кордон: на Львівщині затримали переправника ухилянтів
08 вересня 2025, 22:49У Хмельницькому чоловік у дворі будинку підірвав гранату
08 вересня 2025, 22:47По 5 гривень уже не буде: експерт розповів, що чекати від цін на картоплю в Україні
08 вересня 2025, 22:45На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали діти
08 вересня 2025, 22:14На Сумщині зіткнулися квадроцикли: один водій загинув, інший у лікарні
08 вересня 2025, 22:13В Україні знову змінились ціни на огірки: скільки витрачати на кілограм
08 вересня 2025, 22:05На Дніпропетровщині браконьєр наловив риби на понад 100 тисяч гривень
08 вересня 2025, 21:39Ексочільник МЗС Кулеба "втік з України" в Польщу
08 вересня 2025, 21:27Смертельна аварія на Рівненщині: Audi протаранив Citroen
08 вересня 2025, 21:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі блоги »