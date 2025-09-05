Фото: ОВА

В Сумской области антидроновыми сетками накрыли более 60 километров логистических путей

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров по итогам заседания Совета обороны области, передает RegioNews.

"Системно проводим работу по защите логистических путей антидроновыми сетками. Сейчас такими средствами закрыто более 60 км дорог", – сказал он.

Григоров сообщил, что вместе с военными, бизнесом и громадами идет работа над защитой АЗС Сумщины. Часть заправок уже оборудовали разноплановыми укрытиями, работы продолжаются.

Также на заседании определили задачи по усилению подразделений ПВО и их финансированию.

Ранее сообщалось, что антидроновые сетки, которые закупила и начала устанавливать Херсонская администрация, рвутся от ветра.