06 сентября 2025, 19:28

В Сумской области обезвредили взрывчатку, спрятанную в пенопластовом российском дроне

06 сентября 2025, 19:28
Фото: полиция
В Сумской области сбили вражеский пенопластовый дрон самолетного типа, обычно используемый для разведки и истощения ПВО

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дрон был сбит силами ПВО и упал, но не взорвался. На место прибыли взрывотехники. Как оказалось, внутри аппарата была спрятана обломочно-фугасная боевая часть весом около двух килограммов.

Взрывотехники обезвредили опасную начинку. По данным полиции, в случае детонации обломки могли смертельно травмировать людей в радиусе до 50 метров.

Полиция призывает граждан не приближаться к сбитым беспилотникам и не прикасаться к ним, ведь они могут быть смертельно опасными.

Напомним, в поле в Белоцерковском районе Киевской области обнаружили обломки российской крылатой ракеты типа Х-101. Саперы изъяли и обезвредили ее боевую часть.

