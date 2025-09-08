Благотворители из Словакии передали пограничникам Сумской области гуманитарную помощь

фото: ГПСУ

Сумскую область посетила волонтерская организация «Podaj ďalej Prešov» из Словакии, которая привезла гуманитарную помощь для наших пограничников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Среди груза – зарядные станции, бензопилы, строительные инструменты и материалы, продукты питания и средства гигиены, которые пограничникам на передовой крайне необходимы для выполнения боевых задач.

"Мы поддерживаем вас и Украину. Мы возим в Украину гуманитарку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот раз мы привезли помощь для одной из больниц города Сумы и бойцов-пограничников. Мы работаем, чтобы вам помогать", – рассказал один из организаторов Podaj ďalej Prešov Владимир Бенч.

Напомним, в Сумской области более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками. Также власти региона вместе с военными, бизнесом и общинами работают над защитой АЗС.