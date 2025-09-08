Благотворители из Словакии передали пограничникам Сумской области гуманитарную помощь
Сумскую область посетила волонтерская организация «Podaj ďalej Prešov» из Словакии, которая привезла гуманитарную помощь для наших пограничников
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Среди груза – зарядные станции, бензопилы, строительные инструменты и материалы, продукты питания и средства гигиены, которые пограничникам на передовой крайне необходимы для выполнения боевых задач.
"Мы поддерживаем вас и Украину. Мы возим в Украину гуманитарку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этот раз мы привезли помощь для одной из больниц города Сумы и бойцов-пограничников. Мы работаем, чтобы вам помогать", – рассказал один из организаторов Podaj ďalej Prešov Владимир Бенч.
Напомним, в Сумской области более 60 километров дорог закрыли антидроновыми сетками. Также власти региона вместе с военными, бизнесом и общинами работают над защитой АЗС.