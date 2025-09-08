Благодійники зі Словаччини передали прикордонникам на Сумщині гуманітарну допомогу

фото: ДПСУ

У Сумську область завітала волонтерська організація «Podaj ďalej Prešov» зі Словаччини, яка привезла гуманітарну допомогу для наших прикордонників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Серед вантажу – зарядні станції, бензопили, будівельні інструменти й матеріали, продукти харчування та засоби гігієни, які прикордонникам на передовій є вкрай необхідними для виконання бойових завдань.

"Ми підтримуємо вас і Україну. Ми возимо до України гуманітарку з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Цього разу ми привезли допомогу для однієї з лікарень міста Суми та для бійців-прикордонників. Ми працюємо, аби вам допомагати", – розповів один з організаторів "Podaj ďalej Prešov" Владімір Бенч.

Нагадаємо, на Сумщині понад 60 кілометрів доріг закрили антидроновими сітками. Також влада регіону разом із військовими, бізнесом та громадами працює над захистом АЗС.