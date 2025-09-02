16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
16:07  02 сентября
В Кривом Роге во время пожара погибли двое детей, мать и еще трое пострадали
15:40  02 сентября
В центре Киева упал обломок вражеского дрона
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 17:55

В Сумах расследуют хищения на строительстве полигона

02 сентября 2025, 17:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Сумах полиция расследует дело о строительстве полигона для складирования отходов. Оказалось, что были убытки на около 25 миллионов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, подразделение Сумского городского совета и частное предприятие заключили соглашение. Согласно договору подрядчик должен был выполнить работы. Речь шла о строительстве полигона для складирования твердых бытовых отходов на территории Сумского района. Это работы более чем на 80 миллионов гривен.

Однако директор вносил в акты завышенную в несколько раз стоимость таких работ. При этом он не выполнил половину проектных объемов работ, но получил всю сумму бюджетных средств.

Отмечается, что сумма ущерба составляет около 25 миллионов гривен.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение Сумская область
Ремонт моста "на бумаге": на Сумщине подрядчик присвоил 3 млн грн из бюджета
26 августа 2025, 09:26
В Житомирской области подрядчик "заработал" на ремонте поврежденного детсада после ракетного удара - более 600 тыс. грн
20 августа 2025, 17:21
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Генерал СБУ подозревается в незаконном обогащении
02 сентября 2025, 18:27
В Украине резко сократился экспорт подсолнечного масла
02 сентября 2025, 17:59
Действия подозреваемого в убийстве экс-депутата Парубия переквалифицированы по новой статье
02 сентября 2025, 17:46
Полицейские обнаружили в бассейне 4-летнего мальчика, потерявшегося на курорте в Одесской области
02 сентября 2025, 17:32
Попытаются полностью захватить Донбасс: РФ готовится к осеннему наступлению - ISW
02 сентября 2025, 17:25
В Донецкой области БпЛА прицельно ударил в гражданское авто: три человека ранены, среди них фельдшерка
02 сентября 2025, 17:23
В небе над Днепром появилось странное облако в виде "ядерного гриба"
02 сентября 2025, 16:59
В Украину вернули женщину с детьми, которых оккупанты вывезли в РФ и забрали документы
02 сентября 2025, 16:56
В Киевской области командир и заместитель скрыли самоубийство военного, чтобы получить 15 млн грн
02 сентября 2025, 16:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »