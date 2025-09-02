Фото: Нацполиция

В Сумах полиция расследует дело о строительстве полигона для складирования отходов. Оказалось, что были убытки на около 25 миллионов.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, подразделение Сумского городского совета и частное предприятие заключили соглашение. Согласно договору подрядчик должен был выполнить работы. Речь шла о строительстве полигона для складирования твердых бытовых отходов на территории Сумского района. Это работы более чем на 80 миллионов гривен.

Однако директор вносил в акты завышенную в несколько раз стоимость таких работ. При этом он не выполнил половину проектных объемов работ, но получил всю сумму бюджетных средств.

Отмечается, что сумма ущерба составляет около 25 миллионов гривен.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.