В Сумах расследуют хищения на строительстве полигона
В Сумах полиция расследует дело о строительстве полигона для складирования отходов. Оказалось, что были убытки на около 25 миллионов.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
По данным следствия, подразделение Сумского городского совета и частное предприятие заключили соглашение. Согласно договору подрядчик должен был выполнить работы. Речь шла о строительстве полигона для складирования твердых бытовых отходов на территории Сумского района. Это работы более чем на 80 миллионов гривен.
Однако директор вносил в акты завышенную в несколько раз стоимость таких работ. При этом он не выполнил половину проектных объемов работ, но получил всю сумму бюджетных средств.
Отмечается, что сумма ущерба составляет около 25 миллионов гривен.
Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.