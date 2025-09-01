На Сумщині викрито чергову схему ухилення від мобілізації

фото: ДПСУ

У Сумській області за матеріалами прикордонників викрито чергову схему ухилення від мобілізації – трьом причетним особам повідомлено про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, троє жителів Сумщини підшукували осіб, які бажали тимчасово уникнути мобілізації, відтак за грошову винагороду підозрювані передавали їм повістки про виклик до ТЦК, що надавали змогу відтермінувати призов на строк до 10 діб.

"Дії підозрюваних кваліфіковано, як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вчинене за попередньою змовою групою осіб ч. 2 ст. 28 "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією" ч. 2 ст. 369-2 "Зловживання впливом" КК України", – йдеться у повідомленні.

