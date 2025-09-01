На Сумщине супружеская пара пенсионеров подорвалась на вражеской мине

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 1 сентября, недалеко от одного из сел Середино-Будской общины на Сумщине супружеская пара пенсионеров взорвались на мотоцикле с коляской на вражеской мине. Этот участок дороги расположен вблизи границы с Россией

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, враг мог дистанционно заменять эту территорию с помощью дрона.

75-летний мужчина и 76-летняя женщина госпитализированы в больницу. Их состояние медики оценивают как несложное. Сейчас пострадавших обследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 29 августа российские беспилотники атаковали гражданские автомобили на приграничной территории Сумской области. Под удар попали молоковоз и легковой автомобиль в двух селах Новослободской общины. К счастью, обошлось без пострадавших.