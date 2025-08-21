Иллюстративное фото

В Сумах местного жителя признали виновным в государственной измене. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В течение многих лет мужчина поддерживал дружеские отношения с бывшим военным, у которого было украинское гражданство, но проживал в РФ. В мае 2022 года этот житель предложил мужу присылать информацию военного характера. Они делали это в приложении Signal.

Впоследствии житель Сумщины присылал второе объяснение и фотографии относительно времени и места обстрелов территории Краснопольского общества, информировал количество и дислокацию военнослужащих ВСУ и их бронированную технику.

В конце 2022 года он направил ориентиры для корректировки обстрелов и точного попадания по блокпосту и блиндажам ВСУ на перекрестке дороги. После этого российские военные действительно нанесли удар по этому блокпоста. В результате пострадали украинские военные. Уже через несколько дней предателя задержали.

На суде он не признал свою вину полностью. По его словам, он якобы просто общался с другом из РФ по бытовым темам. Однако следствие доказало вину мужчины. Его приговорили к 15 годам заключения.

