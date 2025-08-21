18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 15:27

В Сумской области судили предателя, который скорректировал огонь по блокпоста

21 августа 2025, 15:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Сумах местного жителя признали виновным в государственной измене. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В течение многих лет мужчина поддерживал дружеские отношения с бывшим военным, у которого было украинское гражданство, но проживал в РФ. В мае 2022 года этот житель предложил мужу присылать информацию военного характера. Они делали это в приложении Signal.

Впоследствии житель Сумщины присылал второе объяснение и фотографии относительно времени и места обстрелов территории Краснопольского общества, информировал количество и дислокацию военнослужащих ВСУ и их бронированную технику.

В конце 2022 года он направил ориентиры для корректировки обстрелов и точного попадания по блокпосту и блиндажам ВСУ на перекрестке дороги. После этого российские военные действительно нанесли удар по этому блокпоста. В результате пострадали украинские военные. Уже через несколько дней предателя задержали.

На суде он не признал свою вину полностью. По его словам, он якобы просто общался с другом из РФ по бытовым темам. Однако следствие доказало вину мужчины. Его приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
корректировщик агент рф Сумская область
Угрожает пожизненное: задержан агент РФ, который "наводил" ДРГ на Херсонщину
20 августа 2025, 14:13
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:49
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09
В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
Бывшую директрису лицея в Харьковской области подозревают в продвижении российского образования
21 августа 2025, 17:47
Трое жителей Ровенщины подозреваются в незаконной вырубке деревьев на 300 тыс. грн
21 августа 2025, 17:41
На Прикарпатье аферисты украли со счета женщины десятки тысяч гривен
21 августа 2025, 17:35
В Запорожье разоблачили чиновника на хищении средств
21 августа 2025, 17:23
В Харьковской области к сентябрю откроют фабрику-кухню для школьных обедов
21 августа 2025, 17:20
У украинских чиновников изъяли скрытых активов на 30 млн грн
21 августа 2025, 17:15
В Киевской области задержали мужчину, который получил 10 тыс. долларов за "помощь" с воинским учетом
21 августа 2025, 16:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »