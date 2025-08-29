На пограничные Сумщины враг атаковал два гражданских автомобиля

Фото: Сумская ОВА

В пятницу утром 29 августа российские беспилотники атаковали гражданские автомобили на приграничной территории Сумской области. Под удар попали молоковоз и легковой автомобиль в двух селах Новослободской общины

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Призываю жителей пограничных общин быть максимально осторожными и без необходимости не передвигаться вблизи границы – враг коварно атакует гражданские авто", – отметил Григоров.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 80 обстрелов по 34 населенным пунктам в 15 общинах области.

Напомним, в ночь на 29 августа враг атаковал Малокатериновку в Запорожском районе, в результате чего пострадал годовалый ребенок. Российские войска нанесли четыре удара по поселку. Повреждена жилая застройка, загорелись несколько частных домов.