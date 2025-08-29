09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 10:45

На пограничные Сумщины враг атаковал два гражданских автомобиля

29 августа 2025, 10:45
Фото: Сумская ОВА
В пятницу утром 29 августа российские беспилотники атаковали гражданские автомобили на приграничной территории Сумской области. Под удар попали молоковоз и легковой автомобиль в двух селах Новослободской общины

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров , передает RegioNews.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Призываю жителей пограничных общин быть максимально осторожными и без необходимости не передвигаться вблизи границы – враг коварно атакует гражданские авто", – отметил Григоров.

По данным ОВА, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 80 обстрелов по 34 населенным пунктам в 15 общинах области.

Напомним, в ночь на 29 августа враг атаковал Малокатериновку в Запорожском районе, в результате чего пострадал годовалый ребенок. Российские войска нанесли четыре удара по поселку. Повреждена жилая застройка, загорелись несколько частных домов.

27 августа 2025
25 августа 2025
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
