Фото: Национальная полиция

35-летнюю жительницу Сумской области приговорили к 4 годам лишения свободы за попытку продать свою новорожденную дочь за $30 тысяч

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Следствие установило, что в начале 2025 года, еще на позднем сроке беременности, женщина искала покупателей для своего будущего ребенка. После рождения девочки 1 мая она согласилась передать младенца жителю Белопольского общества, предложив ему оформить фиктивное отцовство.

"Продать" ребенка женщина планировала за 30 тысяч долларов. Она получила задаток в размере $1 тысяча, а во время передачи остальной суммы ее задержали.

Обвиняемая признала вину в суде и просила о более мягком наказании. Все время до вынесения приговора она была под стражей.

Напомним, в июле следователи Сумской области завершили досудебное расследование в отношении 35-летней женщины и направили дело в суд.

Ранее жительницу Харькова, которая продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США, приговорили к 8 годам заключения.