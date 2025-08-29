15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 15:13

На Сумщине женщина хотела продать ребенка после родов: что решил суд

29 августа 2025, 15:13
Фото: Национальная полиция
35-летнюю жительницу Сумской области приговорили к 4 годам лишения свободы за попытку продать свою новорожденную дочь за $30 тысяч

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Следствие установило, что в начале 2025 года, еще на позднем сроке беременности, женщина искала покупателей для своего будущего ребенка. После рождения девочки 1 мая она согласилась передать младенца жителю Белопольского общества, предложив ему оформить фиктивное отцовство.

"Продать" ребенка женщина планировала за 30 тысяч долларов. Она получила задаток в размере $1 тысяча, а во время передачи остальной суммы ее задержали.

Обвиняемая признала вину в суде и просила о более мягком наказании. Все время до вынесения приговора она была под стражей.

Напомним, в июле следователи Сумской области завершили досудебное расследование в отношении 35-летней женщины и направили дело в суд.

Ранее жительницу Харькова, которая продала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов США, приговорили к 8 годам заключения.

27 августа 2025
