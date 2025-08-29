09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 10:45

На прикордонні Сумщини ворог атакував дві цивільні автівки

29 серпня 2025, 10:45
Фото: Сумська ОВА
У п'ятницю вранці, 29 серпня, російські безпілотники атакували цивільні автомобілі на прикордонній території Сумської області. Під удар потрапили молоковоз і легковий автомобіль у двох селах Новослобідської громади

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Закликаю мешканців прикордонних громад бути максимально обережними та без потреби не пересуватись поблизу кордону – ворог підступно атакує цивільні авто", – зазначив Григоров.

За даними ОВА, протягом минулої доби в регіоні зафіксовано 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 15 громадах області.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня ворог атакував Малокатеринівку в Запорізькому районі, у результаті чого постраждала однорічна дитина. Російські війська завдали чотири удари по селищу. Пошкоджено житлову забудову, загорілися кілька приватних будинків.

27 серпня 2025
