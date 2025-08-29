Киев после обстрела: продолжаются спасательные работы на местах разрушений

Фото: ГСЧС Украины

В столице продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки, произошедшей ночью 28 августа. Спасатели непрерывно работают на местах разрушений, продолжают поисковые операции и разбор завалов

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Наибольшие потери зафиксированы в Дарницком районе. В разрушенной пятиэтажке количество погибших возросло до 22 человек.

Всего в результате атаки в Киеве погибли 23 человека, среди них – четверо детей.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. На утро вывезено более 2260 тонн строительного мусора и разрушенных конструкций.

Психологи ГСЧС оказали помощь 147 пострадавшим. Работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения.

В связи с многочисленными жертвами 29 августа в городе будут запрещены какие-либо развлекательные мероприятия.

Как известно, момент удара по жилому дому в Киеве попал на видео.