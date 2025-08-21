Ілюстративне фото

У Сумах місцевого жителя визнали винним у державній зраді. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Протягом багатьох років чоловік підтримував дружні стосунки з колишнім військовим, який мав українське громадянство, але проживав у РФ. У травні 2022 року цей житель РФ запропонував чоловіку надсилати інформацію військового характеру. Вони робили це у застосунку Signal.

Згодом житель Сумщини надсилав другу пояснення і фотографії щодо часу і місця обстрілів території Краснопільської громади, інформував кількості й дислокації військовослужбовців ЗСУ і їх броньованої техніки.

Наприкінці 2022 року він надіслав орієнтири для коригування обстрілів і точного влучання по блокпосту та бліндажах ЗСУ на перехресті дороги. Після цього російські військові дійсно завдали удару по цьому блокпосту. Внаслідок цього постраждали українські військові. Вже за кілька днів зрадника затримали.

На суді він не визнав свою провину повністю. За його словами, він нібито просто спілкувався з другом з РФ на побутові теми. Проте слідство довело провину чоловіка. Його засудили до 15 років ув'язнення.

