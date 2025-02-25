16:53  24 февраля
Украина вернула из России более тысячи депортированных детей
16:45  24 февраля
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
16:58  24 февраля
В Киеве и области обнаружили обломки российских беспилотников
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 05:35

В Украине приговорили к заключению предателей, воевавших против украинских защитников

25 февраля 2025, 05:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили изменников, которые перешли на сторону врага. Известно, что они на стороне врага принимали участие в войне против Украины

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трое предателей, воевавших на стороне врага, были приговорены к 15 годам заключения. По данным правоохранителей, один из них (житель Антрацита) еще в феврале 2022 года вступил в ряды так называемой "милиции "ЛНР". Там он служил в должности стрелка и выполнял приказы командования на временно оккупированной территории Луганской области.

В частности, предатель строил и охранял укрепления, ремонтировал военную технику, занимался устройством огневых позиций для боевых бронированных машин врага.

Второй осужденный – житель Славяносербского района Луганщины. В 2023 году он сопротивлялся украинским подразделениям на должностях стрелка и помощника гранатометчика. Известно, что он воевал против Украины в Клещиевке и Ивановском Бахмутском обществе.

Третий осужденный пошел воевать против Украины осенью 2024 года, когда он находился в Ростове-на-Дону РФ. Он занимал должность стрелка-штурмовика, а также участвовал в наступательных действиях врага вблизи Александровки и Дальнего Кураховского общества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили украинца, перешедшего на сторону врага. Оказалось, что уроженец Луганской области добровольно перешел на сторону РФ. Он воевал против украинских защитников на территории Алчевского и Северодонецкого районов Луганской области.

война прокуратура предательство
СБУ разоблачила агенток ФСБ, корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области
24 февраля 2025, 14:45
Одесский эксдепутат, ехавший с колонной войск РФ в Киев, может сесть на 15 лет
24 февраля 2025, 13:30
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Луцке разоблачили подпольного торговца алкоголем и сигаретами
25 февраля 2025, 05:16
В Одесской области произошел пожар в пятиэтажке: спасены два человека
25 февраля 2025, 04:50
Россияне ударили по Харьковщине: повреждены дома, есть раненые
25 февраля 2025, 04:21
В ВСУ посчитали потери российских войск за неделю
25 февраля 2025, 04:00
Юморист Игорь Ласточкин мобилизовался в ВСУ
25 февраля 2025, 03:40
СБУ разоблачила фанатов Путина среди настоятелей УПЦ МП
25 февраля 2025, 03:26
Голосование в ООН и урок для Украины: всегда следует говорить "нет"
25 февраля 2025, 03:15
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
25 февраля 2025, 03:10
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка врезалась в дерево в кювете
25 февраля 2025, 02:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »