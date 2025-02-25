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Правоохранители разоблачили изменников, которые перешли на сторону врага. Известно, что они на стороне врага принимали участие в войне против Украины

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Трое предателей, воевавших на стороне врага, были приговорены к 15 годам заключения. По данным правоохранителей, один из них (житель Антрацита) еще в феврале 2022 года вступил в ряды так называемой "милиции "ЛНР". Там он служил в должности стрелка и выполнял приказы командования на временно оккупированной территории Луганской области.

В частности, предатель строил и охранял укрепления, ремонтировал военную технику, занимался устройством огневых позиций для боевых бронированных машин врага.

Второй осужденный – житель Славяносербского района Луганщины. В 2023 году он сопротивлялся украинским подразделениям на должностях стрелка и помощника гранатометчика. Известно, что он воевал против Украины в Клещиевке и Ивановском Бахмутском обществе.

Третий осужденный пошел воевать против Украины осенью 2024 года, когда он находился в Ростове-на-Дону РФ. Он занимал должность стрелка-штурмовика, а также участвовал в наступательных действиях врага вблизи Александровки и Дальнего Кураховского общества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили украинца, перешедшего на сторону врага. Оказалось, что уроженец Луганской области добровольно перешел на сторону РФ. Он воевал против украинских защитников на территории Алчевского и Северодонецкого районов Луганской области.