Фото: СБУ

В Донецкой области разоблачена женщина, которая передавала врагу информацию о позициях украинских войск

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одну агентку ФСБ, которая собирала разведданные для подготовки новых атак на Дружковку. Женщина следила за позициями украинских войск на Краматорском направлении, где продолжаются активные боевые действия.

По материалам следствия, подозреваемая работала продавцом в местном магазине. Она обратила внимание российских спецслужб после публикации антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Для сбора информации врагу женщина использовала ежедневные бытовые разговоры с посетителями заведения и фиксировала движение военной техники ВСУ из окна своего дома.

Наибольший интерес у россиян вызвали координаты запасных командных пунктов, логистических составов и боевые позиции украинской артиллерии. Эти данные могли стать целью ударов управляемыми авиабомбами. Благодаря действиям СБУ удалось предотвратить утечку критически важной информации и обеспечить безопасность военных локаций.

Во время обыска у фигурантки был обнаружен смартфон с анонимным чат-каналом, который она использовала для связи с ФСБ. Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения. Она находится под арестом без права внесения залога, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, бывшая работница Пенсионного фонда пыталась передать российским спецслужбам координаты для ракетного удара по Запорожью. Контрразведка СБУ вовремя обнаружила и заблокировала эту попытку, предотвратив возможные разрушения промышленной инфраструктуры.