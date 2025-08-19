Ілюстративне фото

Чоловіка, який служив за контрактом у "Донецькій народній республіці" судили за державну зраду. Відомо, що його взяли в полон на території Курської області РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Місцевий житель Горлівки в липні 2025 року добровільно вступив на військову службу до окупантів. Він став членом збройного формування "ДНР". Уже наприкінці січна 2023 року його підрозділ увійшов до Збройних сил РФ.

Чоловік служив на посаді стрільця. Також відомо, що він має паспорт "ДНР", виданий так званою "Міграційною службою ДНР". Уже влітку 2023 року обвинувачений лікувався у Горлівці, проте влітку 2024 року він повернувся на службу. Тоді його передислокували до Курської області, РФ.

Восени 2024 року його взяли в полон Збройні Сили України. На суді він не заперечував свою провину. Суд призначив зраднику 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше викрили зрадників, які перейшли на бік ворога. Один з них ще у 2022 році вступив до так званої "міліції ЛНР". Там він служив на посаді стрілка. Тепер зрадник отримав тюремний термін.