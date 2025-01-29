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Об этом сообщает Нацполиция Сумской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двух мужчин, которые занимались сбытом наркотиков. В Конотопе был разоблачен 30-летний местный житель, который получал наркосодержащие лекарственные средства в центрах поддерживающей заместительной терапии. Потом он торгавал теми наркотическими средствами.

Также в Роменском районе 52-летний местный житель тоже продавал такие же таблетки. Правоохранители обнаружили у него эти запрещенные вещества.

"Обе злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Кроме того, конотопскому фигуранту инкриминируют ч. 2 ст. 308 УК Украины (незаконное получение наркотических средств путем мошенничества)" , – сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили схему поставки наркотиков в СИЗО. В преступную группу, в частности, входили два брата, которые ранее содержались в этом же месте. Еще несколько "помощников" занимались опрокидыванием запрещенных веществ на территорию, а из находившихся в СИЗО также требовали по 2 тысячи долларов за "спокойствие".

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина обустроил квартиру под выращивание конопли. Свой "урожай" он не продавал, а употреблял сам. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы