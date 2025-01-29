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Пограничники разоблачили схему незаконного пересечения границы на Буковине и задержали пятерых человек

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Местный житель на собственном авто доставлял к границе четырех мужчин. Затем он должен был указать им направление движения в Румынию в обход пунктов пропуска. При движении к границе пограничники остановили автомобиль, водителя и пассажиров задержали.

Пограничники выяснили, что четверо мужчин за незаконное путешествие в Румынию заплатили организатору схемы по 6500 евро.

Позже пограничники установили еще несколько человек, причастных к схеме.

На нелегальных "туристов" составили админпротоколы. Относительно водителя направили сообщение в Нацполицию.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу.