В Одесской области мужчина обустроил квартиру под выращивание конопли

фото: прессслужба Нацполиции

Житель Одессы обустроил квартиру под выращивание конопли и изготовление каннабиса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Одесской области совместно со следователями и бойцами батальона полиции особого назначения разоблачили преступную деятельность 50-летнего одессита.

Как выяснилось, мужчина в одной из своих квартир наладил незаконное выращивание конопли и изготовление ограниченного в обращении наркотического средства – каннабиса. В помещении было обнаружено специальное оборудование, в том числе осветительные приборы, вентиляторы, элетроконвектор, метеометры для контроля показателей воздуха, камеру видеонаблюдения для возможности отслеживать состояние растений из другой квартиры.

Наркотик, изготовленный из выращенной конопли, мужчина хранил для собственного употребления.

Одесситу грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области в Кировоградской области правоохранители заблокировали деятельность 11 интернет-магазинов, которые продавали наркотики.

Как сообщалось, в Винницкой области под вагоном поезда спрятали партию синтетических наркотиков.