19:25  28 января
Стали известны подробности стрельбы в центре Киева
10:09  29 января
Пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort: стали известны подробности
20:03  28 января
Мужа блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП, отправили под арест
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 14:02

На Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику и нашли около 12 тысяч пачек сигарет

29 января 2025, 14:02
Читайте також українською мовою
фото: ГНСУ
Читайте також
українською мовою

В Волынской области пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ разоблачили группу лиц, которая организовала и наладила в пограничную линию по производству и реализации контрафактных табачных изделий в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники в подсобных хозяйствах в Камень-Каширском районе обустроили подпольные цеха по незаконному производству сигарет несертифицированных марок. Сырье "предприниматели" заказывали по почте.

В результате обысков в помещениях фигурантов, складах и транспортных средствах было изъято 7 станков для производства табачной продукции, около 12 тысяч пачек сигарет, более 100 кг табака, гильзы, картонная упаковка, денежные средства, патроны разного калибра и другие предметы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Одному из фигурантов объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины. Он задержан. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Черновицкой области обнаружили подпольную табачную фабрику, на которой производили 50 тысяч пачек сигарет в сутки. Злоумышленники сбывали папиросы под известными брендами украинских и европейских производителей.

Волынская область табак сигареты ГПСУ полиция производство
На Волыни больше суток тушили пожар в национальном парке
28 января 2025, 18:48
На Волыни разоблачили железнодорожников, перевозивших мужчин в локомотивах в Польшу
27 января 2025, 14:30
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В Одессе задержали девушек, которые на заказ поджигали автомобили
29 января 2025, 13:59
Создает угрозу для Киева: Кличко в обращении к Зеленскому раскритиковал нового главу КГВА Ткаченко
29 января 2025, 13:45
На Закарпатье обнаружили мужчину, который в грузовом поезде хотел попасть в ЕС
29 января 2025, 13:42
Четырех должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за вымогательство денег
29 января 2025, 13:27
НАТО поддержало заявление послов G7 об атаке Умерова на АОЗ, – ЦПК
29 января 2025, 13:20
В Одесской области пенсионерки наладили схему вывоза мужчин за границу
29 января 2025, 13:14
Пожар в киевском спорткомплексе Tsarsky: известная причина возгорания
29 января 2025, 13:03
В Тернопольской области водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил ребенка
29 января 2025, 13:02
В Киеве третий день подряд фиксируют температурные рекорды
29 января 2025, 12:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »