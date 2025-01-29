На Волыни разоблачили подпольную табачную фабрику и нашли около 12 тысяч пачек сигарет

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В Волынской области пограничники совместно с полицейскими и сотрудниками СБУ разоблачили группу лиц, которая организовала и наладила в пограничную линию по производству и реализации контрафактных табачных изделий в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники в подсобных хозяйствах в Камень-Каширском районе обустроили подпольные цеха по незаконному производству сигарет несертифицированных марок. Сырье "предприниматели" заказывали по почте.

В результате обысков в помещениях фигурантов, складах и транспортных средствах было изъято 7 станков для производства табачной продукции, около 12 тысяч пачек сигарет, более 100 кг табака, гильзы, картонная упаковка, денежные средства, патроны разного калибра и другие предметы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Одному из фигурантов объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины. Он задержан. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в Черновицкой области обнаружили подпольную табачную фабрику, на которой производили 50 тысяч пачек сигарет в сутки. Злоумышленники сбывали папиросы под известными брендами украинских и европейских производителей.