Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція Сумської області, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які займалися збутом наркотиків. У Конотопі було викрито 30-річного місцевого жителя, який отримував нарковмісні лікарські засоби в центрах підтримувальної замісної терапії. Ці речовини згодом він продавав. Під час затримання в нього знайшли пігулки метадону.

Також у Роменському районі 52-річний місцевий житель теж продавав такі ж самі пігулки. Правоохоронці знайшли в нього ці заборонені речовини.

"Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів). Крім того, конотопському фігуранту інкримінують ч. 2 ст. 308 КК України (незаконне отримання наркотичних засобів шляхом шахрайства)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили схему постачання наркотиків до СІЗО. У злочинну групу, зокрема, входили двоє братів, які раніше утримувалися в цьому ж місці. Ще кілька "помічників" займалися перекиданням заборонених речовин на територію, а з тих, хто знаходився в СІЗО, також вимагали по 2 тисячі доларів за "спокій".

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік облаштував квартиру під вирощування конопель. Свій "врожай" він не продавав, а вживав сам. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі