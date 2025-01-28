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С арестантов требовали деньги шантажом, а за "спокойствие" нужно было оплатить 2 тысячи долларов США

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В преступную группу сходило семь человек. Известно, что четверо из них имеют так называемые "статусы" в криминальной среде. Наладили схему два брата, которые сами ранее содержались в этом СИЗО.

Для поставки наркотиков в СИЗО они также привлекли еще одного сообщника - находящегося там мужчину. Еще несколько "помощников" занимались приемом заказов и доставкой наркотиков (опрокидывали наркотики через забор СИЗО).

Полученные запрещенные вещества были распространены в следственном изоляторе. Прибыль злоумышленники разделяли между собой.

Организаторы схемы также привлекли иждивенца СИЗО и требовали деньги с других находящихся там. Они угрожали насилием и требовали "платы за покой" в размере 2 тысяч долларов США. Известно, что от одного из иждивенцев СИЗО они получили около 80 тысяч гривен. Сейчас подозреваемым уже избрали меры пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области мужчина обустроил квартиру под выращивание конопли . Выращивал запрещенные вещества он в одной из своих квартир, а затем – не продавал это, а употреблял сам. У него дома нашли все спецобложение. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Также сообщалось, что в Кировоградской области разоблачили 11 интернет-магазинов, которые торговали наркотиками . Известно, что это наркотические средства и психотропные препараты.